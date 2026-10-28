Гречанюков: российский газ отличается низкой ценой и гарантированными поставками Гречанюков: газ в РФ отличается низкой стоимостью и гарантированными поставками

Москва28 окт Вести.За последние семь лет цена на газ стала стабильно в 2,7 раза ниже, чем на жидкое моторное топливо, сообщил ИС "Вести" гендиректор ООО "Газпром газомоторное топливо" Олег Гречанюков.

По его словам, сегодня российский газ отличается низкой стоимостью и гарантированными поставками.

В настоящее время газ имеет низкую стоимость, ценовую стабильность и гарантированные поставки. За последние семь лет она (цена. - Прим. ред.) стабильно в 2,7 раза ниже [стоимости] жидкомоторного топлива сказал Гречанюков

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российский газ занимает примерно 15% в общемировой торговле. Кроме того, объемы потребления газа в мире в следующие 30 лет вырастут примерно на 30%, рассчитал он.