Москва1 окт Вести.Внедрение государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) обеспечит полную прозрачность и госконтроль грузоперевозок внутри страны, которые ранее оставались вне поля зрения регуляторов. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Он сообщил, что государственная информационная система электронных перевозочных документов была запущена по поручению президента Владимира Путина, выпущенному в 2020 году.

В 2020 году было поручение президента, 2022-й год — это начало добровольно-опытной эксплуатации с крупнейшими перевозчиками, которые были максимально заинтересованы в том, чтобы привести свою работу в прозрачный вид. В 2025 году был принят закон об обязательности электронных перевозочных документов и с 1 сентября 2026 года эта обязательность заработала. В нашей огромной прекрасной стране существуют разные города, разные экономические центры. Но никогда мы не знали о том, какие грузы и как перевозятся внутри страны. Мы видели это только по таможне, по границе, как выходит у нас экспорт и входит импорт, а теперь будет полная прозрачность, полная прослеживаемость грузов тем самым обеспечивается рассказал Никитин

Министр транспорта также объяснил плюсы внедрения государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) для всех субъектов логистического рынка и государственных органов.