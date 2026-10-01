Москва1 октВести.Внедрение государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) обеспечит полную прозрачность и госконтроль грузоперевозок внутри страны, которые ранее оставались вне поля зрения регуляторов. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Он сообщил, что государственная информационная система электронных перевозочных документов была запущена по поручению президента Владимира Путина, выпущенному в 2020 году.
В 2020 году было поручение президента, 2022-й год — это начало добровольно-опытной эксплуатации с крупнейшими перевозчиками, которые были максимально заинтересованы в том, чтобы привести свою работу в прозрачный вид. В 2025 году был принят закон об обязательности электронных перевозочных документов и с 1 сентября 2026 года эта обязательность заработала. В нашей огромной прекрасной стране существуют разные города, разные экономические центры. Но никогда мы не знали о том, какие грузы и как перевозятся внутри страны. Мы видели это только по таможне, по границе, как выходит у нас экспорт и входит импорт, а теперь будет полная прозрачность, полная прослеживаемость грузов тем самым обеспечиваетсярассказал Никитин
Министр транспорта также объяснил плюсы внедрения государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) для всех субъектов логистического рынка и государственных органов.