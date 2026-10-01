Москва1 окт Вести.В государственной информационной системе электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) ответственные и эффективные компании видят выгоду. Предусмотрен переходный период с возможностью использования бумажных документов в специфических отраслях. При этом Минтранс продолжает вести диалог с бизнесом для адаптации системы под его нужды. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Цифровизация логистики вышла на новый уровень: с 1 сентября 2026 года электронные перевозочные документы стали обязательными для всех участников грузоперевозок. Теперь участники рынка и госорганы работают в единой государственной системе — ГИС ЭПД.

Чем компания прозрачнее, чем она эффективнее, чем она ответственнее, не пытается уходить от налогов, не пытается как-то оптимизировать свою деятельность - такие компании уже все это сделали. Им это выгодно. Для них это повышает эффективность их работы заявил министр



Он отметил, что для переходного периода предусмотрен срок до полугода.

Для этого президент принял решение. И есть до 1 марта не штрафуемый период, когда просто те службы, которые проверяют эти накладные, ограничиваются предупреждением. ... Также есть еще ряд оговорок. Есть ситуации, в которых можно пользоваться бумажными накладными. Например, это касается фермеров пояснил Никитин



Он объяснил, что использование бумажных накладных оправдано при внутренних перевозках сырья (например, транспортировка зерна с поля на элеватор). Поскольку на данном этапе продукция не является товаром, а процесс происходит внутри компании, требования об обязательном переходе на электронный документооборот здесь не применяются

Мы в постоянном диалоге находимся с разными отраслями, где есть какая-то специфика. Также приведу в пример печатные издания. Тоже нестандартная ситуация - газеты развозят большим потоком и невозможно на каждую газету накладную оформлять. Поэтому мы посмотрели, договорились, что они смогут накладные делать на бумажных носителях, потому что сам процесс распространения печатных материалов сложный. В последующем вместе с ними найдем формулу, как это сделать электронно. Мы стараемся всех слушать, слышать, и задача эта важная, государственная, и надо ее сделать так, чтобы всем было комфортно рассказал Никитин

Ранее он рассказал, что внедрение государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) обеспечит полную прозрачность и государственный контроль грузоперевозок внутри страны над грузоперевозками, которые ранее оставались вне поля зрения регуляторов.