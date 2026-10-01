Москва1 окт Вести.Масштабный переход с 1 сентября 2026 года на электронные перевозочные документы (ЭПД) всех участников рынка потребует от регулятора хранения колоссального объема информации. О безопасности государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Разработка системы, подчеркнул глава Минтранса, велась в строгом соответствии с правилами, установленными надзорными органами.

Это государственная информационная система. Государственные информационные системы создаются по определенным правилам. Эти правила утверждены на уровне соответствующих органов, контролирующих. И эта система обеспечивает максимальный уровень безопасности, какой только возможен заявил Никитин

В интервью глава Минтранса также рассказал, что внедрение ГИС ЭПД вытеснит нелегальных участников с рынка грузоперевозок, создаст честную конкуренцию и повысит эффективность логистики за счет прозрачности данных.