Москва1 окт Вести.Внедрение государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) вытеснит нелегальных участников с рынка грузоперевозок, создаст честную конкуренцию и повысит эффективность логистики за счет прозрачности данных. Об этом рассказал в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Он выразил уверенность, что введение ГИС ЭПД лишит перевозчиков возможности применять "серые" накладные.

Все нелегальные перевозки будет гораздо сложнее делать, гораздо сложнее будет делать перевозки с перевесом, когда в накладной написана одна цифра, а по факту едет другая. Плюс, базовым получателем накладной, конечным получателем является еще и налоговая служба, да, которая все это уже при формировании налоговой базы по предприятию видит, конечно, это сильно "опрозрачивает" ситуацию заявил Никитин

ГИС ЭПД также позволит оптимизировать грузопотоки и создать условия для честной конкуренции, способствуя развитию добросовестного бизнеса.

И конкуренция "оздоравливается" в каком-то смысле. Те, кто вкладывается в развитие, те, кто делает честный бизнес, им гораздо легче будет. Конечно, бизнес эффект почувствует. Вот уже в рамках Национальной цифровой транспортно-логистической платформы агрегированные данные мы будем видеть, загрузку тех или иных транспортных магистралей. Да, мы будем видеть, например, что у нас здесь идет столько грузов, что явно не справляется, ну, например, автомобильная дорога, и может быть, где-то груз надо переключить на железную дорогу. То есть мы уже будем предлагать такие решения, чтобы не создавать заторов по грузам рассказал министр

В интервью Никитин также рассказал о безопасности ГИС ЭПД.