Москва1 окт Вести.Внедрение государственной информационной системы электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД) позволяет оптимизировать планирование транспортной инфраструктуры и инвестиций за счет получения точных данных о грузопотоках, что станет фундаментом для создания национальной цифровой транспортно-логистической платформы. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Марине Громовой министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Он отметил, что переход на цифровой документооборот обеспечивает повышение точности прогнозирования нагрузки на транспортную сеть, а система предоставляет аналитическую базу для принятия решений об инвестициях в инфраструктурные проекты и целесообразности формирования новых транспортных коридоров.

Внедрение ГИС ЭПД дает возможность понять, как формируются грузопотоки, где формируется груз, куда он едет. Мы видим всю картину грузовых перевозок по нашей стране, можно посчитать грузопоток между любыми городами, селами. Это позволяет более точно планировать загрузку транспортной системы. Это позволяет видеть, где требуются инвестиции в инфраструктуру, наглядно понятно, нужно ли создавать новые транспортные коридоры, и, конечно, для нашей экономики позволяет понять, где можно поставить новое производство. Например, где есть избыток пропускной способности, где все поедет быстро, а где, может быть, надо наоборот расширять какие-то транспортные коридоры. Это не конец работы, это только ее начало, потому что следующая задача, которую поставил президент, — создание национальной цифровой транспортно-логистической платформы, которая грузоотправителю будет показывать самый дешевый, самый быстрый, самый удобный путь и те компании, которые способны логистически это обеспечить. Такую платформу мы сегодня создаем, но ее основа — это те данные, которые дает ГИС ЭПД рассказал Никитин

Он также рассказал, что внедрение электронных модулей в привычные бухгалтерские системы позволяет автоматизировать документооборот и обеспечить полную прозрачность и прослеживаемость грузоперевозок для всех участников процесса в режиме реального времени.