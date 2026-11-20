Вопрос введения в РФ нового дорожного знака для беспилотников обсудят эксперты Никитин: в РФ изучат вопрос введения спецзнака для беспилотных машин

Москва20 ноя Вести.Российское правительство обсудит необходимость введения нового дорожного знака для беспилотных автомобилей с экспертами. Об этом РИА Новости заявил вице-премьер правительства РФ Андрей Никитин.

Вице-премьер напомнил, что в ноябре правительство внесло в Госдуму законопроект о правовом регулировании беспилотного транспорта на дорогах. Никитин выразил надежду на его скорое принятие.

Что касается визуальной идентификации, для беспилотников уже предусмотрен специальный знак – треугольник с буквой "А", который крепится сзади. А вот нужен ли отдельный дорожный знак – будем решать с экспертами. Это потребует корректировки ПДД пояснил Никитин

Заместитель главы российского правительства добавил, что обязательные наклейки для беспилотных трамваев, автобусов, поездов и метропоездов пока вводить не планируется.

Директор департамента цифрового развития министерства транспорта РФ Артем Юренков на XX форуме "Транспорт России" рассказал, что сейчас министерство ведет работу над созданием " красной кнопки" для безопасной дистанционной остановки беспилотного транспорта. Это, по аналогии с БПЛА, необходимо для обеспечения безопасности, если беспилотник входит в какую-либо запретную зону.

Ранее Андрей Никитин рассказал ИС "Вести" о приоритетах развития российской транспортной системы. Он указал на высокую значимость проекта, связанного с доставкой грузов и товаров с помощью беспилотных систем. Минтранс начал масштабный пилотный проект по регулярной доставке грузов с помощью дронов в пяти регионах страны.

В РФ 13 миллионов километров беспилотники прошли на дорогах без аварий, отмечал в марте 2026 года президент России Владимир Путин.