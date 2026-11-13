Правительство внесло в Госдуму проект об эксплуатации беспилотного транспорта Правительство внесло в ГД проект о правилах эксплуатации беспилотного транспорта

Москва13 ноя Вести.Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о высокоавтоматизированных транспортных средствах. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Внести в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О высокоавтоматизированных транспортных средствах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации сказано в документе

Официальным представителем правительства при рассмотрении законопроекта палатами Федерального собрания назначен статс-секретарь – замминистра транспорта России Дмитрий Зверев.

Ранее глава Минтранса РФ Андрей Никитин сообщил, что в ряде регионов в режиме эксперимента могут появиться беспилотные автобусы. Он отметил, что в Москве и Санкт-Петербурге уже тестируются беспилотные трамваи и составы метро. Министр призвал масштабировать этот опыт на другие виды транспорта и регионы.