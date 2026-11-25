Москва25 ноя Вести.Человекоподобные роботы действительно могут заменить проводников в поездах. Об этом ИС "Вести" заявил эксперт по робототехнике Александр Байкин.

По его словам, преимуществом робота является его эффективность.

Преимущество робота в том, что он будет отвечать на все запросы, которые к нему поступают, фиксировать эти запросы, а не пропускать мимо ушей. Я бы даже сказал, что у робота есть преимущество по сравнению с человеком сказал он

При этом, подчеркнул эксперт, на первоначальном этапе без участия человека обойтись будет нельзя.

Безусловно, на первоначальном этапе без человека не обойдется. Но в дальнейшем все больше и больше функций, я думаю, будет переходить от человека к роботу заявил он

Несколько дней назад в интервью РИА Новости замгендиректора РЖД Иван Колесников заявил, что человекоподобные роботы начнут системно работать в пассажирских поездах в перспективе двух-трех лет. Человекоподобными роботами и программированием их функционала занимается отраслевой научно-технологический институт РЖД.