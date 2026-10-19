Эксперт высказался о преимуществах ИИ, сравнимых с ядерной бомбой Эксперт Раевский: ИИ дает преимущества, сравнимые с ядерной бомбой

Москва19 окт Вести.Искусственный интеллект дает преимущества, сравнимые с ядерной бомбой 70 лет назад. Об этом заявил эксперт по кибербезопасности, генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский в беседе с KP.RU.

ИИ дает колоссальные преимущества и бизнесу, и государству - в плане геополитического соперничества, сравнимое с ядерной бомбой лет 70 назад. Кто обладает, тот впереди отметил специалист

Ранее международная группа экспертов в журнале Lancet назвала искусственный интеллект угрозой, которая может уничтожить человечество до 2100 года, приравняв ее к ядерной войне. Затем в компании Anthropic сообщили, что уже через несколько месяцев вредоносные боты могут полезть к людям через телевизоры и холодильники, захватив дома.

Комментируя данную информацию, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский исключил подобный сценарий захвата мира. По словам специалиста, у бытовой техники нет таких вычислительных мощностей, чтобы стать вместилищами для серьезного искусственного интеллекта.

Раевский также отметил, что угрозу ИИ преувеличивают. При этом инициаторы паники "в тишине продолжают свои разработки".

Ранее миллиардер Илон Маск заявил, что далеко не все люди смогут конкурировать с ИИ.