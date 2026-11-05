"Люди поймут слишком поздно": глава НАС Афанасьев о войне между системами ИИ Глава НАС Афанасьев: существует риск войны между различными системами ИИ

Москва5 ноя Вести.Создание нескольких независимых систем искусственного сверхинтеллекта (сверхИИ) может привести к противостоянию между ними и эскалации, причины и последствия которой люди могут не распознать сразу. Об этом заявил председатель правления "Национальных автономных систем" (НАС) Дмитрий Афанасьев. Его слова приводит РБК.

Он не считает, что война сверхИИ неизбежна, однако призывает всерьез рассмотреть такой сценарий. В нем ИИ не восстает против человека, а лишь ведет борьбу с конкурентами, не считаясь с человечеством. Он сравнил это с Холодной войной между США и СССР.

Это создает риск эскалации, смысл и последствия которой люди поймут слишком поздно считает Афанасьев

Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский заявил, что обладание мощным ИИ для стран становится таким же глобальным преимуществом, как появление в арсенале ядерного оружия.