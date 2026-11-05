Москва5 нояВести.Создание нескольких независимых систем искусственного сверхинтеллекта (сверхИИ) может привести к противостоянию между ними и эскалации, причины и последствия которой люди могут не распознать сразу. Об этом заявил председатель правления "Национальных автономных систем" (НАС) Дмитрий Афанасьев. Его слова приводит РБК.
Он не считает, что война сверхИИ неизбежна, однако призывает всерьез рассмотреть такой сценарий. В нем ИИ не восстает против человека, а лишь ведет борьбу с конкурентами, не считаясь с человечеством. Он сравнил это с Холодной войной между США и СССР.
Это создает риск эскалации, смысл и последствия которой люди поймут слишком поздносчитает Афанасьев
Ранее эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский заявил, что обладание мощным ИИ для стран становится таким же глобальным преимуществом, как появление в арсенале ядерного оружия.