В Центре подготовки космонавтов рассказали, как будет применяться ИИ в космосе

Эксперт: использование ИИ понадобится при полетах в дальний космос В Центре подготовки космонавтов рассказали, как будет применяться ИИ в космосе

Москва7 окт Вести.Использование искусственного интеллекта (ИИ) будет наиболее актуальным при полетах в дальний космос. Об этом ТАСС сообщил замглавы Центра подготовки космонавтов (ЦПК, входит в Роскосмос) Андрей Бабкин.

Искусственный интеллект понадобится, скорее всего, когда мы полетим в дальний космос — для нас это Луна, Марс. Тогда возможен обрыв устойчивой связи отметил Бабкин

По словам эксперта, искусственный интеллект может заменить Центр управления полетами в экстренных ситуациях. Когда нет связи, а космонавт должен принять решение за короткое время, ИИ сможет переработать большой объем информации и сделать за него правильный выбор.