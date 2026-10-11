Глава РАН сообщил о пользе ИИ в борьбе с вражескими беспилотниками Красников: искусственный интеллект помогает в борьбе с вражескими БПЛА

Москва11 окт Вести.В борьбе с вражескими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) применяется технология искусственного интеллекта (ИИ) для анализа различных данных. Об этом сообщил президент Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников в интервью РИА Новости.

На помощь приходит искусственный интеллект, машинная обработка, которая анализирует данные акустических датчиков, радиолокационных станций, видеоизображения и отфильтровывает ложные цели. Это очень важно, чтобы видеть направление движения беспилотников пояснил глава РАН

При этом Красников обратил внимание, что борьба с беспилотниками противника является сложной и комплексной, и начинается уже на границе специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что в период с 20.30 мск 9 октября до 8.30 мск 10 октября в сторону Московского региона летело 403 украинских БПЛА. Большая часть из них была нейтрализована на дальних подступах.