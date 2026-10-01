Москва1 окт Вести.Президент Российской академии наук Геннадий Красников в интервью РИА Новости заявил, что отечественные лазерные установки демонстрируют высокую результативность, а академические ученые деятельно участвуют в их доработке.

Высокую эффективность показало наше лазерное оружие, лазерные установки сказал глава РАН

По его словам, значительные усилия сейчас направлены на повышение мощности и дальности луча, а также на сокращение времени, в течение которого лазер сопровождает цель.

Еще одно направление, о котором рассказал Красников, — средства поражения, действующие специальными методами: снаряд распадается на небольшие высокоэнергетичные осколки, и их облако выводит из строя беспилотники противника.

Развиваются и классические системы — не только "Панцири", но и прочие отечественные комплексы, добавил глава РАН.

В каждом направлении наши ведущие ученые, ведущие институты принимают самое активное участие подчеркнул он

Ранее в Ленинградской области прошли испытания боевого лазера против дронов. Как сообщили в понедельник в Росгвардии, бойцы РХБЗ вместе с представителями военно-промышленного комплекса задействовали мобильную лазерную установку на базе внедорожного автомобиля для борьбы с коптерами в условиях, приближенных к боевым. 28 сентября бойцы Росгвардии провели испытания нового боевого лазера, поражающего вражеские беспилотники.

Тогда проверяли тактико-технические характеристики и боевые возможности установки по уничтожению беспилотных летательных аппаратов разных моделей при их маневрировании на различной удаленности, скорости и высоте.