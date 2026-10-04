Эксперт Маранди: БРИКС может помочь управлять переходом в эпоху новых технологий Маранди рассказал, что БРИКС важен для эпохи перехода, так как не имеет иерархии

Москва4 окт Вести.Развитие искусственного интеллекта (ИИ), ядерного оружия и беспилотников повышает глобальные риски, а БРИКС может сыграть роль в управлении переходным периодом. Об этом ИС "Вести" рассказал профессор Тегеранского университета Мохаммед Маранди.

По его словам, действия государств сегодня во многом повторяют то, что происходило около тысячи лет назад, однако изменились инструменты, которыми располагают страны.

Если оглянуться на историю, действия, которые государства совершают сегодня, не отличаются от того, что было 500 или тысячу лет назад. Отличаются инструменты – это искусственный интеллект, ядерное оружие, беспилотники, коммуникации. Все эти технологии делают локальные конфликты потенциально катастрофическими для всей планеты. Я не в силах вообразить, что будет через 50-60 лет. Но думаю, что в конечном итоге такие организации, как БРИКС, могут помочь своим очень тонким и ненавязчивым способом управлять переходом. Хорошее в БРИКС, вероятно, то, что это не ЕС и это не НАТО или подобная организация, но эти главы государств садятся за стол или встречаются на полях и обсуждают свои проблемы. И это, я думаю, самое важное сейчас для переходного периода. И там нет иерархии, так что Китай сидит рядом с гораздо меньшей страной. И думаю, это очень важно для этой эпохи перехода отметил Маранди

Профессор также заявил, что БРИКС не станет формальным альянсом или альтернативой ООН, но важен как площадка для встреч мировых лидеров.