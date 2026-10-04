Профессор Мельничук: гибкость и неформальность БРИКС – ответ на кризис ЕС и НАТО Мельничук: гибкость и неформальность БРИКС создает условия для чего-то нового

Москва4 окт Вести.Гибкость и неформальность БРИКС являются ответом на кризис Европейского союза и НАТО, и именно это может создать условия для чего-то нового в будущем. Об этом ИС "Вести" рассказал профессор кафедры политологии в Федеральном университете Рио-Гранде-ду-Сул в Бразилии Фабиано Мельничук.

Мне нравится именно то, что БРИКС гибкий и неформальный. Эти качества по сути воспроизводят современные структурные условия, ведь организации наподобие Европейского Союза или НАТО переживают кризис, потому что не соответствуют времени, в котором мы живем. Так что гибкость как раз создает условия для чего-то нового в будущем. Но мы не знаем точно, какое это будущее отметил эксперт

По его словам, завышенных ожиданий к БРИКС предъявлять пока не стоит, однако совсем списывать его со счетов – не лучшая идея.

Я считаю себя энтузиастом БРИКС, но согласен, что нам не стоит ожидать слишком многого. Но и занижать ожидания – так себе рецепт успеха. Так что мы должны понимать, что эти процессы будут меняться, и БРИКС может приспосабливаться к ним в зависимости от обстоятельств добавил он

Ранее профессор Тегеранского университета Мохаммед Маранди отметил, что БРИКС не станет альянсом, но важен как площадка для встреч лидеров.