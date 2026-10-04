Москва4 окт Вести.БРИКС не станет формальным альянсом или альтернативой ООН, но важен как площадка для встреч мировых лидеров. Об этом ИС "Вести" рассказал профессор Тегеранского университета Мохаммед Маранди.

На полях Международного дискуссионного клуба "Валдай", эксперт заявил, что ожидания от БРИКС умеренные: успешный саммит – достаточный результат.

В целом, есть оптимизм по поводу БРИКС. Лично мне БРИКС нравится, это очень хорошая идея. Но я не думаю, что он превратится в формальную организацию – альянс стран. И сам факт, что от исхода выборов зависит, останется страна или выйдет, показывает, насколько сообщество уязвимо. Я считаю, что БРИКС очень важен, потому что ключевые мировые лидеры встречаются друг с другом и руководителям Ирана, который теперь участвует и в БРИКС, и в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), это дает возможность встречаться с коллегами дважды в год, но, чтобы БРИКС стал серьезной альтернативой, например, ООН, нет. Так что мои ожидания от БРИКС очень умеренные. И когда я вижу успешный саммит, то думаю, что, собственно, этого и достаточно пояснил Маранди

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал БРИКС прообразом будущего справедливого миропорядка.