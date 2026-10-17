Москва17 окт Вести.БРИКС сталкивается с большим количество вызовов. О них рассказал в интервью ИС "Вести" председатель комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.

Он обратил внимание на то, что вызовы перед странами-участницами объединения усиливаются.

Вызовов разумеется, больше, чем хотелось бы. Вызовы есть, и их немало, и они, в общем, в известной мере усиливаются, могут возникать и даже обостряются некие внутренние противоречия между отдельными странами. Но магистральное направление, стратегическая направленность сохраняется – а это стремление обезопасить себя, свои страны, свои народы с использованием коллективных начал обеспечения этой безопасности сказал Денисов

Испытания возникают и в экономической сфере, отметил сенатор.

Приходится сталкиваться со случаем и протекционизма, и просто физического нарушения того, что называется цепочкой поставок из-за сложности в платежных системах. Возникает необходимость создать какие-то островки стабильности, какие-то механизмы, которые будут работать даже в этой сложной обстановке добавил он

В гуманитарной сфере также бывают трудности, сказал Денисов.

Третье правление — это чисто гуманитарное, потому что мы уже пережили, мир пережил эпоху, когда одни идеологии навязывались другим. В гуманитарной сфере тоже проявлялся своего рода диктат, своего рода стремление к единообразию под чьим-то руководством. Вот БРИКС от всего этого дела помогает избавиться поделился политик

Также сенатор назвал роль БРИКС в мире. По его словам, объединение – это альтернатива блоковой политики и политики гегемонии в мире.