Москва17 окт Вести.У России есть важная инициатива создания новой инвестиционной платформы в рамках БРИКС и еще один интересный механизм – зерновая биржа. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" председатель комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.

13 октября 2026 года в Совете Федерации РФ состоялся круглый стол "Повышение эффективности международного сотрудничества в формате БРИКС", где российская сторона представила ключевые инициативы по развитию партнерства. Мероприятие было приурочено к 20-летию объединения.

Первое [предложение] и, наверное, главное - это независимая финансовая инфраструктура. Речь идет о создании разного рода платежных механизмов: механизма обмена ценными бумагами, механизма перечисления перевода средств, которые не зависели бы от мировой конъюнктуры в целом и от тех механизмов, которые находятся под контролем определенной группы стран. И здесь уже есть определенные шаги. Существуют такие механизмы, например, как BRICS Pay, BRICS Bridge, BRICS Clear - это для обмена ценными бумагами, которые в состоянии функционировать в определенной степени в автономном режиме. Даже был разговор о создании своей валюты сказал Денисов

Также сенатор рассказал и о других инициативах, связанных с инвестициями и мировой торговлей.

Это перестраховочный механизм, без которого просто нет мировой торговли и расчетов по мировой торговле. Это новая инвестиционная платформа, это наша инициатива, очень важная. Еще один интересный механизм, предложенный нами — это зерновая биржа. Все мы прекрасно знаем, какой зерновой кризис уже проявляется и может еще более обостриться. Одним словом, БРИКС, разумеется, сталкивается с определенными трудностями, но в целом движется вперед, потому что все-таки это отвечает интересам всех стран-участниц. Так или иначе создает довольно серьезный задел на будущее добавил он

Также Денисов назвал вызовы, с которыми сталкивается БРИКС. Он обратил внимание на то, что испытания для стран-участниц объединения усиливаются.