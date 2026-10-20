Москва20 окт Вести.Привлечение иностранных инвестиций в новые регионы России – неизбежно. Такое мнение ИС "Вести" озвучил политолог Ростислав Ищенко.

Он отметил, что реализации такой схемы сейчас мешают санкции.

Привлечение иностранного капитала в наши новые регионы неизбежно. Другое дело, что сейчас нам мешают санкции. Но это просто потому, что до сих пор, в течение длительного времени, наверное, в течение ну лет 70 финансовая система строилась на основе западного фундамента, это была западная финансовая система. Но сейчас все сдвигается в другую сторону, Запад уже не является ни центром промышленной жизни, ни центром финансовой жизни планеты. Поэтому я думаю, что мы будем привлекать в большом количестве иностранные инвестиции. Понятно, что инвестиции необходимы, они полезны