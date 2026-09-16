Москва16 сен Вести.Единая новая валюта БРИКС вводиться не будет. Это рациональный шаг, заявил в комментарии ИС "Вести" директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ Алексей Маслов.

При этом, по его словам, все согласны, что нужно уходить от влияния доллара.

Все предлагают свои проекты. Китай предлагает использовать электронный юань; Индия согласна в том, что нужна совместная валюта, но при этом не говорит какая заявил Алексей Маслов

На недавнем саммите БРИКС был опубликован документ специальной рабочей группы, из которого следует, что никакая единая новая валюта сейчас вводиться не будет, что, на взгляд Маслова, рационально, поскольку устраняет противоречия.

С другой стороны, скорее всего будет вводиться Единый общий механизм расчетов. То есть это, я полагаю, свободная конвертация валют в рамках БРИКС таким образом, чтобы, грубо говоря, когда вы платите рублем или рупией, валюта переходила одна в другую бесшовно и вне перерасчета в доллары. Это большой шаг считает эксперт

Он также подчеркнул, что было нелегко уговорить разные страны, которые по-разному относятся к доллару, ввести такой механизм.