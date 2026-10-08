Как МТК "Север – Юг" повлияет на развитие сотрудничества России и Туркменистана Эксперт Колташов оценил влияние МТК "Север – Юг" на партнерство РФ и Туркмении

Москва8 окт Вести.Международный транспортный коридор (МТК) "Север – Юг" сегодня рассматривается как маршрут из России через страны Каспийского бассейна, в том числе Туркменистан, который окажет положительное влияние на российско-туркменское сотрудничество. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Благодаря этому маршруту товарооборот между Россией и Туркменистаном начнет расти, подчеркнул экономист.

Коридор "Север – Юг"… это, прежде всего, маршрут через Каспий и маршрут железнодорожный через Туркмению. Если этот грандиозный по своей важности маршрут будет функционировать через Туркмению, то это будет сближать наши страны объяснил Колташов

Он также рассказал, в каких сферах может быть налажено более тесное сотрудничество Москвы и Ашхабада.

Будет расти всяческое сотрудничество. Это касается сервисного сотрудничества по линии железных, автомобильных дорог. Это будет касаться гостиничного бизнеса, сотрудничества фирм и, конечно, производственных, технологических и торговых цепочек между Туркменистаном и Россией. То есть наши две страны будут более тесно взаимодействовать добавил эксперт

Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты могут быть интегрированы в реализацию проекта МТК "Север – Юг".