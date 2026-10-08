Москва8 октВести.Международный транспортный коридор (МТК) "Север – Юг" сегодня рассматривается как маршрут из России через страны Каспийского бассейна, в том числе Туркменистан, который окажет положительное влияние на российско-туркменское сотрудничество. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.
Благодаря этому маршруту товарооборот между Россией и Туркменистаном начнет расти, подчеркнул экономист.
Коридор "Север – Юг"… это, прежде всего, маршрут через Каспий и маршрут железнодорожный через Туркмению. Если этот грандиозный по своей важности маршрут будет функционировать через Туркмению, то это будет сближать наши страныобъяснил Колташов
Он также рассказал, в каких сферах может быть налажено более тесное сотрудничество Москвы и Ашхабада.
Будет расти всяческое сотрудничество. Это касается сервисного сотрудничества по линии железных, автомобильных дорог. Это будет касаться гостиничного бизнеса, сотрудничества фирм и, конечно, производственных, технологических и торговых цепочек между Туркменистаном и Россией. То есть наши две страны будут более тесно взаимодействоватьдобавил эксперт
Ранее сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты могут быть интегрированы в реализацию проекта МТК "Север – Юг".