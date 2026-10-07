В Совфеде заявили, что отношения РФ и Туркменистана успешно развиваются Джабаров: руководители Туркменистана и РФ позитивно настроены к контактам

Москва7 окт Вести.Отношения России и Туркменистана успешно развиваются, лидеры государств Владимир Путин и Сердар Бердымухамедов позитивно настроены к контактам. Об этом заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в интервью ИС "Вести" на полях Международного форума (Диалог женщин) в Туркменистане.

На форуме он представляет российскую сторону в группе дружбы парламентов РФ и Туркменистана.

[Российско-туркменские отношения] успешно развиваются, очень позитивно настроены наши руководители к контактам, и мы это чувствуем сказал Джабаров

Сенатор также обозначил основные направления диалога двух стран.

Прежде всего, это экономическая сфера, сфера культурная. Поэтому много вопросов возникает. Очень хорошие отношения у наших руководителей, у лидеров Туркменистана и президента России, спикера Совета Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. Она пользуется большим уважением в Туркменистане, поэтому я в составе делегации пояснил он

Накануне председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла в Туркменистан с рабочим визитом. Она примет участие в Международном форуме "Роль женщин в поддержании мира, достижения устойчивого развития" и второй международной конференция "Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели устойчивого развития".

Президент России Владимир Путин посетит Туркменистан 8-9 октября для участия в саммите Содружества Независимых Государств (СНГ).