Матвиенко 7 октября посетит Туркменистан и примет участие в двух мероприятиях

Ушаков анонсировал визит Матвиенко в Туркменистан Матвиенко 7 октября посетит Туркменистан и примет участие в двух мероприятиях

Москва6 окт Вести.Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко примет участие в двух форумах в Туркменистане. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

Мероприятия запланированы в туристической зоне Аваза, расположенной на побережье Каспийского моря. Там пройдут международный форум "Роль женщин в поддержании мира, достижения устойчивого развития" и вторая международная конференция "Всеобщий охват услугами здравоохранения и цели устойчивого развития".

От нашей стороны в этих мероприятиях примет участие председатель Совета Федерации Федерального Собрания Валентина Ивановна Матвиенко сказал Ушаков

Он также добавил, что президент России Владимир Путин 8-9 октября посетит Туркменистан с рабочим визитом.

Ранее посол РФ в Туркменистане Иван Волынкин рассказал, что Россия и Туркменистан развивают отношения по всем направлениям.