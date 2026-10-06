Путин 8–9 октября посетит Туркменистан с рабочим визитом Путин посетит Туркменистан с рабочим визитом 8–9 октября

Москва6 окт Вести.Президент России Владимир Путин готовится посетить с рабочим визитом Туркменистан 8–9 октября. О графике главы государства рассказал его помощник Юрий Ушаков.

Он пояснил, что президент направится в национальную туристическую зону Аваза.

И в этой туристической зоне, в курортном комплексе под председательством президента Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова состоятся, собственно, два крупных мероприятия сказал Ушаков

Он пояснил, что речь идет о заседании Совета глав государств — участников Содружества Независимых Государств и Каспийском экологическом саммите.