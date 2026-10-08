Песков: Путин на полях саммита СНГ в Туркменистане пообщается с его участниками

Путин сегодня на полях саммита СНГ в Туркменистане пообщается с его участниками Песков: Путин на полях саммита СНГ в Туркменистане пообщается с его участниками

Москва8 окт Вести.Президент России Владимир Путин в четверг на полях проходящего в Туркменистане саммита СНГ пообщается со всеми участниками этого мероприятия, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Сегодня вечером будет у президента на полях этих культурных мероприятий [возможность] пообщаться со всеми другими участниками. То есть контакты на полях состоятся практически со всеми [участниками саммита] сказал он

8 и 9 октября Путин находится с рабочим визитом в Туркменистане, где пройдет заседание Совета глав государств СНГ и Каспийский экологический саммит.