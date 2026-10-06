Ушаков рассказал, что войдет в программу саммита СНГ Ушаков рассказал о программе саммита СНГ

Москва6 окт Вести.Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам, что войдет в программу саммита Содружества Независимых Государств (СНГ) в Туркменистане.

8 октября, накануне саммита, главы делегаций посетят фестиваль национальных блюд государств СНГ, затем в их честь от имени президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова состоится официальный прием.

На следующий день планируется заседание Совета глав государств СНГ в узком составе.

По традиции, участвуют непосредственно лидеры, и приглашается также генеральный секретарь [СНГ] Сергей Николаевич Лебедев. На заседании Совета глав государств в узком составе планируется вынести три вопроса: обмен мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, по председательству СНГ в 2027 году и проведению очередного заседания Совета глав государств СНГ. Естественно, лидеры в ходе этого заседания в закрытом формате могут обсудить любые темы. В том числе мы не исключаем, что по просьбе лидеров наш президент проинформирует [их] о текущей ситуации в украинском конфликте рассказал Ушаков

Предполагается, что на заседании президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев представит приоритеты своей страны в качестве председателя СНГ в 2027 году.

Также планируются выступление президента Ирана Масуда Пезешкиана, заявления глав стран СНГ в связи с 35-летием Содружества, а также подписание документов.

После закрытия саммита состоится совместный осмотр выставки товаров государств СНГ и Ирана, добавил Ушаков.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отправится в командировку в Туркменистан для участия в саммите СНГ.