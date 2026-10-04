Путин отправится в Туркменистан и проведет встречу с лучшими учителями России Путин отправится в Туркменистан и проведет встречу с лучшими учителями РФ

Москва4 окт Вести.Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе откроет одно из высокотехнологичных предприятий, встретится с лауреатами премии "Учитель года" и отправится в командировку в Туркменистан на саммит СНГ. Об этом рассказал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

Президент снова отправляется в командировку – теперь в Туркменистан. Саммит СНГ. Также в День учителя пройдет встреча с лауреатами премии "Учитель года". Также в президентском плане на предстоящую неделю – совещание с членами Совета безопасности. Немало и других событий сообщил Зарубин

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о старте подготовки к новой "Прямой линии" главы государства.