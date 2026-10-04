11:45 04 октября 2026 11:53 04.10.2026Сергей КузнецовПолитикаПесков: началась подготовка новой "Прямой линии" ПутинаПесков: началась подготовка новой "Прямой линии" ПутинаСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмЧитайте такжеВ зоне СВО ликвидировали ЛГБТ-веган-феминистку Иванну Куценко09:20 Трамп: с Ким Чен Ыном важно иметь хорошие отношения из-за ядерного оружия05:58 СМИ: слова Кличко подтверждают конец безопасности Киева02:12 Раскрыта выгода Зеленского от уничтожения заводов на Украине23:24 3 октНа Западе признали, что Украину может ждать логистический кошмар18:05 3 октЗеленский просил Трампа заблокировать российскую систему "Рассвет"15:44 3 октУкраину могут заставить ответить за клевету об РФ по ситуации в Буче13:17 3 октДиректор Кашпировского рассказал о последних минутах жизни экстрасенса12:37 3 октПолитикаДмитрий Песков04.10.2026