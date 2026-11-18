Москва18 нояВести.Китайские иероглифы на регистрационных знаках автомобиля Aurus, на котором президент России Владимир Путин передвигается по городу Шэньчжэнь во время саммита АТЭС, обозначают провинцию и принадлежность к генеральному консульству, через которое оформляют номера. Об этом рассказала автору ИС "Вести" Евгению Попову официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам дипломата, номера выдаются специально для президентского кортежа, а после завершения визита их возвращают китайской стороне.
Временные номера, которые выдаются под кортеж, ну, естественно, под первую машину. С левой стороны иероглиф, который обозначает ту провинцию, где происходит мероприятие, а справа – это иероглиф, который обозначает генеральное консульство, собственно говоря, через которое эти номера китайской стороной и выдаются. После того как они были выданы, сразу в аэропорту по прибытии кортежа на машину их зафиксировали, то есть прикрепили. И когда завершится визит и машина улетит, они точно так же эти номера будут переданы обратно китайской сторонерассказала Захарова
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин передвигается по китайскому городу Шэньчжэнь на российском лимузине Aurus с китайскими регистрационными знаками.