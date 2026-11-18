Захарова рассказала, что обозначают иероглифы на Aurus Путина в Китае Захарова объяснила значение иероглифов на машине Путина в Китае

Москва18 ноя Вести.Китайские иероглифы на регистрационных знаках автомобиля Aurus, на котором президент России Владимир Путин передвигается по городу Шэньчжэнь во время саммита АТЭС, обозначают провинцию и принадлежность к генеральному консульству, через которое оформляют номера. Об этом рассказала автору ИС "Вести" Евгению Попову официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам дипломата, номера выдаются специально для президентского кортежа, а после завершения визита их возвращают китайской стороне.

Временные номера, которые выдаются под кортеж, ну, естественно, под первую машину. С левой стороны иероглиф, который обозначает ту провинцию, где происходит мероприятие, а справа – это иероглиф, который обозначает генеральное консульство, собственно говоря, через которое эти номера китайской стороной и выдаются. После того как они были выданы, сразу в аэропорту по прибытии кортежа на машину их зафиксировали, то есть прикрепили. И когда завершится визит и машина улетит, они точно так же эти номера будут переданы обратно китайской стороне рассказала Захарова

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин передвигается по китайскому городу Шэньчжэнь на российском лимузине Aurus с китайскими регистрационными знаками.