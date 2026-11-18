Москва18 нояВести.Президент России Владимир Путин во время проведения саммита АТЭС в Шэньчжэне передвигается по городу на автомобиле Aurus с местными дипломатическими регистрационными знаками и штандартом главы государства. Кадры авто показал автор информационной службы "Вести" Евгений Попов.
Поближе, у нас есть такая возможность с вами уникальная [посмотреть] Aurus нашего президента Владимира Путина. Здесь китайские номера, которые, как мы уже с вами сообщили, первое обозначает провинцию Гуандун, второе означает, что машина дипломатическая. Ну, естественно, штандарт российского лидера здесь на Aurus присутствуетсообщил Попов
Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф, приезжавший в октябре в Россию для переговоров по Украине, передвигался на автомобиле Aurus.