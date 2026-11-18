Москва18 ноя Вести.Президент России Владимир Путин во время проведения саммита АТЭС в Шэньчжэне передвигается по городу на автомобиле Aurus с местными дипломатическими регистрационными знаками и штандартом главы государства. Кадры авто показал автор информационной службы "Вести" Евгений Попов.

Поближе, у нас есть такая возможность с вами уникальная [посмотреть] Aurus нашего президента Владимира Путина. Здесь китайские номера, которые, как мы уже с вами сообщили, первое обозначает провинцию Гуандун, второе означает, что машина дипломатическая. Ну, естественно, штандарт российского лидера здесь на Aurus присутствует сообщил Попов

Ранее сообщалось, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф, приезжавший в октябре в Россию для переговоров по Украине, передвигался на автомобиле Aurus.