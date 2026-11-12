Москва12 нояВести.Московский кортеж спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера состоит из машин, где есть Aurus, сообщает ИС "Вести".
По информации журналиста ИС "Вести" Айнура Валиахметова, также на территорию аэропорта прибыла вереница авто из внедорожников "Шевроле" с красными номерами - дипломатические машины США.
Американцы прибыли в Москву из Абу-Даби утром 12 ноября. В аэропорту Внуково их встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.
Затем кортеж с Aurus выдвинулся из аэропорта и направился в центр Москвы. В первой половине четверга планируется, что президент РФ Владимир Путин примет у себя американских представителей.
После Москвы американцы планируют вылететь в Ирландию для встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.