Московский кортеж с Уиткоффом и Кушнером состоит из 10 машин, где есть Aurus

Кортеж с Уиткоффом и Кушнером в Москве состоит из 10 машин, где есть Aurus Московский кортеж с Уиткоффом и Кушнером состоит из 10 машин, где есть Aurus

Москва12 ноя Вести.Московский кортеж спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера состоит из машин, где есть Aurus, сообщает ИС "Вести".

По информации журналиста ИС "Вести" Айнура Валиахметова, также на территорию аэропорта прибыла вереница авто из внедорожников "Шевроле" с красными номерами - дипломатические машины США.

Американцы прибыли в Москву из Абу-Даби утром 12 ноября. В аэропорту Внуково их встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

Затем кортеж с Aurus выдвинулся из аэропорта и направился в центр Москвы. В первой половине четверга планируется, что президент РФ Владимир Путин примет у себя американских представителей.

После Москвы американцы планируют вылететь в Ирландию для встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским.