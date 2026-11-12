Ушаков прибыл в отель в Москве, где находятся Уиткофф и Кушнер

Помощник Путина приехал на встречу с представителями президента США в Москве Ушаков прибыл в отель в Москве, где находятся Уиткофф и Кушнер

Москва12 ноя Вести.Помощник президента РФ Юрий Ушаков прибыл в московский отель, где находятся спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Уиткофф и Кушнер прилетели в Москву утром в четверг. В аэропорту Внуково их встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, после чего американские представители направились в отель в центре столицы. Ушаков приехал туда в 10.40 мск.

В четверг президент России Владимир Путин должен провести встречу с Уиткоффом и Кушнером, прибывшими из Абу-Даби, где ранее состоялись трехсторонние переговоры делегаций России, США и Украины. По словам Ушакова, переговоры российского лидера с американскими представителями запланированы на первую половину дня.

Ранее сообщалось, что кортеж с Уиткоффом и Кушнером в Москве состоит из 10 машин, где есть в том числе и несколько Aurus.