Москва12 нояВести.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью ИС "Вести" выразил надежду, что после переговоров в Абу-Даби мир стал ближе.
Уиткофф ответил на вопрос, приблизились ли стороны к миру после прошедших в столице ОАЭ трехсторонних встреч.
Надеюсь, что такответил он
Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву из Абу-Даби. В аэропорту Внуково их встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Ожидается, что американские эмиссары встретятся с президентом России Владимиром Путиным.