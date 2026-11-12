Уиткофф выразил надежду на приближение мира после переговоров в Абу-Даби

Уиткофф выразил надежду, что после переговоров в Абу-Даби мир стал ближе Уиткофф выразил надежду на приближение мира после переговоров в Абу-Даби

Москва12 ноя Вести.Спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью ИС "Вести" выразил надежду, что после переговоров в Абу-Даби мир стал ближе.

Уиткофф ответил на вопрос, приблизились ли стороны к миру после прошедших в столице ОАЭ трехсторонних встреч.

Надеюсь, что так ответил он

Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Москву из Абу-Даби. В аэропорту Внуково их встретил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Ожидается, что американские эмиссары встретятся с президентом России Владимиром Путиным.