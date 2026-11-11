Арахамия: добиться решения по украинскому конфликту можно до конца года

Арахамия: решение по конфликту на Украине может быть достигнуто до конца года Арахамия: добиться решения по украинскому конфликту можно до конца года

Москва11 ноя Вести.Участник трехсторонних переговоров в Абу-Даби со стороны Украины, глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия сообщил, что некое решение по украинскому конфликту может быть достигнуто до конца года. Его слова приводит издание "Страна.ua".

Трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию прошли в Абу-Даби 10-11 ноября с участием России, Украины и США.

Я думаю, у нас сейчас хорошая динамика для того, чтобы достичь решения до наступления Нового года заявил член украинской переговорной группы

Он не уточнил, о каком решении идет речь.

Как ранее заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, украинские переговорщики в Абу-Даби были настроены предметно. По его словам, трехсторонний формат переговоров оказался "наиболее оправданным".