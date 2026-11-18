Курлаева рассказала о последствиях атаки на Крымский мост Курлаева: атаки на Крымский мост не повлияют на запасы продовольствия и лекарств

Москва18 ноя Вести.Атаки на Крымский мост не скажутся на продовольственной и лекарственной безопасности полуострова. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для информационной службы "Вести" заявила помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева.

По ее словам, после первой атаки на мост в 2022 году правила проезда и перевозки грузов изменились – сейчас мост используется только для переправы личного и рейсового транспорта.

Он не используется [для перевозки товаров для военных нужд] с ноября 2022 года, когда была первая атака на мост… Можно открыть правила проезда по мосту, перевозки грузов, кто допускается на мост, каким образом все это осуществляется, досмотр… Меры по перевозу товаров, коммерческих грузов, они усилились с 1 ноября. То есть даже бусики "каблучки", как мы их называем в народе, они отправляются либо на сухопутный коридор, либо на паромную переправу, потому что это коммерческий груз, чтобы не загружать мост. А мост – это для туристов, это для людей. Керченский мост – это рейсовые автобусы прежде всего, это личный транспорт сказала Курлаева

Она также подчеркнула, что атаки ВСУ на мост не повлияют на продовольственные и лекарственные запасы полуострова.

Говорить о том, что это как-то скажется на продуктовой безопасности, лекарственной безопасности, – это заявлять в пользу Украины, опять-таки в пользу украинской медийки работать. Потому что, еще раз повторюсь, уже давно логистика полуострова не зависит от того, насколько загружен Крымский мост заявила Курлаева

Ранее был опубликован перечень транспортных средств, которым запрещен проезд по Крымскому мосту с осени 2026 года.