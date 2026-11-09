Москва9 нояВести.Опубликован список транспорта, который не пропустят по Крымскому мосту осенью 2026 года. Об этом сообщил Информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к переправе на платформе MAX.
Для разных видов транспорта на транспортном переходе через Керченский пролив действуют ограничения. Сохраняйте памятку, каким ТС разрешен проезд по мосту, а каким – нетговорится в публикации
Так, проехать по мосту не смогут фуры и фургоны с цельнометаллическим кузовом, грузовые автомобили со снаряженной массой до 1,5 тонны, эвакуаторы категории С, эвакуаторы с грузом категории В, автодома с грузом, автобусы категории D с грузом на пассажирских сиденьях, пассажирские микроавтобусы, переоборудованные под груз, гибриды, электромобили, "мягкие гибриды", электромотоциклы категории А мощностью больше 11 кВт.
При этом проезд разрешен легковым автомобилям категории В, грузовым автомобилям со снаряженной массой до 1,5 тонны, автодомам, эвакуаторам категории В, машинам с прицепом при суммарной максимально разрешенной массе не более 3,5 тонны, автобусам с багажом строго в предназначенных для него местах. Также по мосту могут проехать мотоциклы, авто с прицепом, в том числе коневоз, при той же массе до 3,5 тонны, а скутеры - только на эвакуаторе категории В.