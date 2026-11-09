Стало известно, какой транспорт не пустят на Крымский мост осенью 2026 года Крымский мост ограничил проезд для ряда транспортных средств осенью 2026 года

Москва9 ноя Вести.Опубликован список транспорта, который не пропустят по Крымскому мосту осенью 2026 года. Об этом сообщил Информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к переправе на платформе MAX.

Для разных видов транспорта на транспортном переходе через Керченский пролив действуют ограничения. Сохраняйте памятку, каким ТС разрешен проезд по мосту, а каким – нет говорится в публикации

Так, проехать по мосту не смогут фуры и фургоны с цельнометаллическим кузовом, грузовые автомобили со снаряженной массой до 1,5 тонны, эвакуаторы категории С, эвакуаторы с грузом категории В, автодома с грузом, автобусы категории D с грузом на пассажирских сиденьях, пассажирские микроавтобусы, переоборудованные под груз, гибриды, электромобили, "мягкие гибриды", электромотоциклы категории А мощностью больше 11 кВт.

При этом проезд разрешен легковым автомобилям категории В, грузовым автомобилям со снаряженной массой до 1,5 тонны, автодомам, эвакуаторам категории В, машинам с прицепом при суммарной максимально разрешенной массе не более 3,5 тонны, автобусам с багажом строго в предназначенных для него местах. Также по мосту могут проехать мотоциклы, авто с прицепом, в том числе коневоз, при той же массе до 3,5 тонны, а скутеры - только на эвакуаторе категории В.