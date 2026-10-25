На Крымском мосту временно перекрыто движение автотранспорта Переправа через Керченский пролив временно перекрыта для движения автотранспорта

Москва25 окт Вести.Крымский мост был временно перекрыт для передвижения по нему автомобильного транспорта. Об этом говорится в сообщении информационного центра о ситуации на переправе.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто говорится в сообщении ведомства в канале

Находящихся на переправе и в зоне досмотра просят сохранят спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Незадолго до этого также сообщалось, что в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находилось 40 транспортных средств. В обратном направлении очереди не было.