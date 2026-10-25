Москва25 октВести.Крымский мост был временно перекрыт для передвижения по нему автомобильного транспорта. Об этом говорится в сообщении информационного центра о ситуации на переправе.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрытоговорится в сообщении ведомства в канале
Находящихся на переправе и в зоне досмотра просят сохранят спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Незадолго до этого также сообщалось, что в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находилось 40 транспортных средств. В обратном направлении очереди не было.