Переправа через Керченский пролив временно перекрыта для автотранспорта

На Крымском мосту временно перекрыто движение Переправа через Керченский пролив временно перекрыта для автотранспорта

Москва30 авг Вести.На Крымском мосту возникли ограничения в движении автотранспорта. Переправа через Керченский пролив перекрыта, сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто написано в канале ведомства в MAX

Те виды автотранспорта, которые в момент введения ограничений находились на переправе просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Решение принято на фоне объявленной в Крыму и Севастополе авиационной ракетной опасности.