Москва30 авгВести.На Крымском мосту возникли ограничения в движении автотранспорта. Переправа через Керченский пролив перекрыта, сообщает оперативный канал о ситуации на автоподходах к мосту.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрытонаписано в канале ведомства в MAX
Те виды автотранспорта, которые в момент введения ограничений находились на переправе просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Решение принято на фоне объявленной в Крыму и Севастополе авиационной ракетной опасности.