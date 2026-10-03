Москва3 октВести.Минтранс России обновил правила проезда транспорта по Крымскому мосту. Проезд легковых машин с прицепом разрешен, если их общая максимальная масса не превышает 3,5 тонн, сообщили в канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту в MAX.
Общая техническая допустимая максимальная масса легкового автомобиля с прицепом (автопоезда) не должна превышать 3,5 тонныотмечается в сообщении
Эвакуаторам категории "Б" разрешено движение через мост, если они перевозят на собственной платформе одно транспортное средство без прицепа.
Запрещены к перевозкам электромобили, гибриды, грузовики массой больше 1,5 тонн, а также различные грузы.
Запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей, гибридов и грузовиков массой более 1,5 тонн остается.