На Крымском мосту действуют ограничения для автомобилей с прицепами

Минтранс напомнил об ограничениях для машин с прицепами на Крымском мосту На Крымском мосту действуют ограничения для автомобилей с прицепами

Москва3 окт Вести.Минтранс России обновил правила проезда транспорта по Крымскому мосту. Проезд легковых машин с прицепом разрешен, если их общая максимальная масса не превышает 3,5 тонн, сообщили в канале инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту в MAX.

Общая техническая допустимая максимальная масса легкового автомобиля с прицепом (автопоезда) не должна превышать 3,5 тонны отмечается в сообщении

Эвакуаторам категории "Б" разрешено движение через мост, если они перевозят на собственной платформе одно транспортное средство без прицепа.

Запрещены к перевозкам электромобили, гибриды, грузовики массой больше 1,5 тонн, а также различные грузы.

Запрет на проезд по Крымскому мосту электромобилей, гибридов и грузовиков массой более 1,5 тонн остается.