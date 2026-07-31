Правила провоза топлива в канистрах по Крымскому мосту ужесточат с августа С августа ужесточат правила провоза топлива в канистрах по Крымскому мосту

Москва31 июл Вести.С 4 августа для провоза бензина и дизельного топлива по Крымскому мосту можно будет использовать только специальные канистры, бутыли из-под воды, ПЭТ-бутылки, а также самодельные емкости будут запрещены. Об этом сообщили в оперштабе Крыма.

Отмечается, что в жаркую погоду неподходящая тара деформируется, пропускает пары и накапливает статическое электричество. Все это может привести к возгоранию автомобилей. Такие случаи уже были, добавили в оперштабе.

Теперь топливо можно перевозить только в специальных канистрах из стали, алюминия или химически стойкого антистатического пластика с маркировкой "ГСМ", "Огнеопасно", fuel, gasoline, petrol, знаком UN или пиктограммой пламени. Всевозможные 5 и 10-литровые бутыли из-под воды, ПЭТ-бутылки, тара от мочевины или бытовой химии, самодельные емкости больше не допускаются сказано в сообщении

Объем одной канистры должен составлять не более 40 литров, а заполнение – максимум 95%. Вместе с тем общий лимит провоза остается прежним – 200 литров топлива на автомобиль.

Также запрещается одновременный провоз топлива в канистрах и бытовых газовых баллонов. Исключение сделано для автомобилей с газобаллонным оборудованием и с туристическими баллонами до пяти литров. При перевозке только газа лимит составляет 100 литров, с несоответствующей тарой проезд по мосту будет закрыт.