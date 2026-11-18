Курлаева: Крым готов к украинским провокациям с момента воссоединения с Россией

Помощник главы Крыма: полуостров готов к украинским провокациям с 2014 года Курлаева: Крым готов к украинским провокациям с момента воссоединения с Россией

Москва18 ноя Вести.Крымские власти готовы противостоять провокациям со стороны Украины, которые начались еще в 2014 году, когда полуостров вернулся в состав России. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для информационной службы "Вести" заявила помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева.

По ее словам, попытки дестабилизировать обстановку в регионе начались сразу после проведения референдума о статусе полуострова, проведенного в 2014 году.

Крым готов к провокациям с 2014 года. Как только прошел референдум, где крымчане высказали свою волю практически единодушно вернуться домой в Россию, после этого начались, естественно, вот всевозможные провокации, всевозможные попытки сделать Крым необитаемым заявила Курлаева

17 ноября вооруженные формирования Украины нанесли новый удар по Крымскому мосту. По последним данным, один из железнодорожных путей был открыт для движения поездов, на втором участке продолжаются восстановительные работы.