Москва18 нояВести.Крымские власти готовы противостоять провокациям со стороны Украины, которые начались еще в 2014 году, когда полуостров вернулся в состав России. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для информационной службы "Вести" заявила помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева.
По ее словам, попытки дестабилизировать обстановку в регионе начались сразу после проведения референдума о статусе полуострова, проведенного в 2014 году.
Крым готов к провокациям с 2014 года. Как только прошел референдум, где крымчане высказали свою волю практически единодушно вернуться домой в Россию, после этого начались, естественно, вот всевозможные провокации, всевозможные попытки сделать Крым необитаемымзаявила Курлаева
17 ноября вооруженные формирования Украины нанесли новый удар по Крымскому мосту. По последним данным, один из железнодорожных путей был открыт для движения поездов, на втором участке продолжаются восстановительные работы.