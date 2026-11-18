Помощник главы Крыма рассказала о напряженной работе в регионе Помощник главы Республики Крым Курлаева: беззвучный режим - не для меня

Москва18 ноя Вести.Помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева призналась, что никогда не включает беззвучный режим на телефоне из-за напряженной оперативной обстановки в регионе. Об этом она рассказала в интервью Владимиру Соловьёву для информационной службы "Вести".

Курлаева рассказала, что постоянная необходимость следить за происходящим в регионе связана в том числе с действиями киевского режима, который пытается создавать провокации.

Когда я переехала жить в Крым, я думаю: "Ну все, наконец-то я выключу [звук], буду включать беззвучный режим на телефоне, да, режим сна, чтобы не беспокоить, потому что поездки в командировки, они дают такой тревожный сон, ты никогда не спишь, никогда не выключаешься". Так вот, наверное, здесь я никогда не включаю этот режим, потому что регион очень динамичный в плане оперативной повестки. Здесь постоянно что-то происходит рассказала Курлаева

Ранее Курлаева заявила, что "ждуны и пособники" Киева пытаются раскачать ситуацию в Крыму изнутри, однако силовые структуры пресекают подобные действия.