Помощник главы Крыма Курлаева рассказала о ситуации с электричеством в регионе Курлаева пояснила, почему в Крыму нельзя ввести графики отключения электричества

Москва8 сен Вести.В Крыму сейчас невозможно ввести графики отключения электроэнергии для горожан, потому что специалисты в круглосуточном режиме восстанавливают те объекты, которые были повреждены в результате ударов. Об этом помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева сообщила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести"

По ее словам, энергетики действуют исходя из оперативной ситуации на полуострове.

Школы у нас переведены сейчас на альтернативные источники энергоснабжения как социальные объекты, потому что у нас сейчас ситуация с электричеством все еще сложная, действуют отключения. Энергетики действуют исходя из оперативной ситуации, никаких графиков нет. Есть много жалоб и просьб со стороны крымчан, чтобы ввели графики, но это невозможно, потому что ребята круглосуточно восстанавливают то, что повреждено объяснила Курлаева

Ранее сообщалось, что в Крыму нельзя перевести всех школьников на удаленку и ввести дистанционное обучение, так как в регионе нет устойчивого электроснабжения, чтобы обеспечивать стабильную работу интернета.