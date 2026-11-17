Байден признался, что Путин вывел его из себя незадолго до начала СВО Байден признал, что Путин заставил его потерять самообладание накануне СВО

Москва17 ноя Вести.Экс-президент США Джо Байден в своих мемуарах "Обещай мне, Америка" (Promise Me, America) признал, что вышел из себя во время одного из разговоров с президентом России Владимиром Путиным незадолго до начала специальной военной операции (СВО).

Политик утверждает, что это произошло 7 декабря во время телефонных переговоров с российским лидером, которые были посвящены ситуации вокруг Украины.

Он выражался туманно, как обычно. Я - нет. Я объяснил, что он будет наказан суровыми санкциями, если вторгнется, и что мы предоставим необходимую помощь, чтобы Украина могла защитить себя. Он пожал плечами и заявил о своей непричастности - так, что это одновременно выводило из себя и звучало совершенно неубедительно говорится в мемуарах

Байден также отмечал в мемуарах, что расширение НАТО на восток и обещание Украине принять ее в альянс испортили отношения США с Россией. Он признал, что возможности для снижения напряженности в отношениях Запада и России были в 2000-х годах, и Россия демонстрировала готовность к сближению.

Кроме того, бывший президент США рассказал в своей книге, что постоянные требования со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского к Вашингтону стали настоящим испытанием для его терпения.