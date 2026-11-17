Москва17 нояВести.Бывший президент США Джо Байден в своих мемуарах "Обещай мне, Америка", вышедших 17 ноября, забыл упомянуть Великобританию в числе союзников Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию книги.
В одном из отрывков экс-глава Белого дома, говоря об экономическом противостоянии с Китаем, перечисляет союзников и партнеров США.
У нас есть союзники и партнеры. Совокупный объем экономики Соединенных Штатов, Европейского союза, Австралии, Канады, Индии, Японии, Южной Кореи, Мексики и Новой Зеландии составляет 60 триллионов долларовследует из текста, в котором отсутствует упоминание Лондона
Байден призвал расширять операционную совместимость вооруженных сил государств и основать Тихоокеанское сообщество наподобие Трансатлантического.
Бывший президент США также раскритиковал в мемуарах личность главы киевского режима Владимира Зеленского. Байден назвал его капризным и упрямым.