Байден в своих мемуарах не назвал Великобританию в числе союзников США

Байден забыл упомянуть одного союзника США в своих мемуарах Байден в своих мемуарах не назвал Великобританию в числе союзников США

Москва17 ноя Вести.Бывший президент США Джо Байден в своих мемуарах "Обещай мне, Америка", вышедших 17 ноября, забыл упомянуть Великобританию в числе союзников Вашингтона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на копию книги.

В одном из отрывков экс-глава Белого дома, говоря об экономическом противостоянии с Китаем, перечисляет союзников и партнеров США.

У нас есть союзники и партнеры. Совокупный объем экономики Соединенных Штатов, Европейского союза, Австралии, Канады, Индии, Японии, Южной Кореи, Мексики и Новой Зеландии составляет 60 триллионов долларов следует из текста, в котором отсутствует упоминание Лондона

Байден призвал расширять операционную совместимость вооруженных сил государств и основать Тихоокеанское сообщество наподобие Трансатлантического.

Бывший президент США также раскритиковал в мемуарах личность главы киевского режима Владимира Зеленского. Байден назвал его капризным и упрямым.