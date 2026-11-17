Байден признался в мемуарах, что Зеленский испытывал его терпение

Байден признался, что Зеленский испытывал его терпение Байден признался в мемуарах, что Зеленский испытывал его терпение

Москва17 ноя Вести.Постоянные требования главы киевского режима Владимира Зеленского стали испытанием для экс-президента США Джозефа Байдена. Об этом он написал в своих мемуарах, которые оказались в распоряжении агентства РИА Новости.

По словам Байдена, ресурсы США обширны, но не безграничны.

Но я должен признать, что с Зеленским могло быть трудно работать... [Он и его представители - ред.] неоднократно испытывали наше терпение, требуя все больше вооружений и денег. Соединенные Штаты обладают огромными ресурсами, но они не безграничны написал Байден в своих мемуарах "Обещай мне, Америка" (Promise Me, America)

Ранее нынешний президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в том, что тот санкционировал слишком много бесплатных оружейных поставок Украине.