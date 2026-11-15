Newsweek: Байден в мемуарах назвал Зеленского капризным и упрямым

Байден резко высказался о Зеленском в своих мемуарах Newsweek: Байден в мемуарах назвал Зеленского капризным и упрямым

Москва15 ноя Вести.Бывший президент США Джо Байден в своих мемуарах назвал главу киевского режима Владимира Зеленского капризным и упрямым. Об этом пишет издание Newsweek.

По словам Байдена, такие оценки связаны с тем, что Зеленский постоянно требовал от Вашингтона дополнительного оружия и финансовой помощи.

Украинский лидер может быть "капризным и упрямым" и "не таким благодарным, как я ожидал" отмечается в публикации

25 октября нынешний президент США Дональд Трамп обвинил Байдена в том, что тот санкционировал слишком много бесплатных оружейных поставок Украине.