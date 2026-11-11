Москва11 нояВести.Экс-президент США Джо Байден в своей новой книге "Пообещай мне, Америка" опубликовал полный текст прощального письма, которое действующий американский лидер Дональд Трамп оставил ему в Белом доме в 2021 году после своего первого президентского срока.
Письмо является примечательным документом из-за своего несоответствия публичным заявлениям Трампа. Оно написано в более благожелательном тоне по отношению к Байдену, сообщает газета The New York Times (NYT).
Многие президенты приходили и уходили, просто управляя страной как республиканцы или демократы… С вами этого не произойдет, потому что я знаю, как сильно вы любите американский народговорится в письме
Накануне глава UFC Дэйна Уайт заявил, что Трамп отправил бы в нокаут Байдена в случае, если бы они встретились на ринге.