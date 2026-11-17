Байден раскрыл, что испортило отношения между Россией и США Байден: США не смогли наладить отношения с РФ из-за расширения НАТО на восток

Москва17 ноя Вести.Соединенным Штатам не удалось наладить отношения с Россией из-за расширения Североатлантического альянса на восток в 2004 году. Это признал бывший американский лидер Джо Байден в своих новых мемуарах "Обещай мне, Америка" (Promise Me, America), в которыми ознакомился РБК.

Экс-лидер указал на наличие в начале 2000-х годов возможности снизить напряженность в отношениях Москвы и Запада. По его словам, тогда Россия демонстрировала готовность к сближению. Байден напомнил, что после терактов 11 сентября 2001 года российский лидер Владимир Путин первым из мировых лидеров позвонил тогдашнему президенту США Джорджу Бушу.

Однако ожидаемого улучшения так и не произошло. На то было немало причин. Во время войны в Ираке Соединенные Штаты не особо приумножили число своих друзей на международной арене, а масштабное расширение НАТО на восток в 2004 году привело к тому, что альянс оказался непосредственно у границ России говорится в мемуарах

Как отметил Байден, такое развитие событий "неизбежно должно было вызвать серьезную тревогу в Кремле".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости документально оформить отказ НАТО от политики расширения на восток.